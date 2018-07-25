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25 Temmuz 2018 20:22

Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır 9 yaralı

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da arazi kavgası: 2’si ağır 9 yaralı

25 Temmuz 2018 20:22


Edinilen bilgilere göre olay, Bağlar ilçesine bağlı Çiçekliyurt köyünde yaşandı. İddiaya göre akraba olan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Abdullah ve Mustafa A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Abdullah A., yanında getirdiği silahı ateşledi. Olayda, 2’si ağır 9 kişi yaralandı. Köy halkının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda asker ve ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Güvenlik güçleri köye giriş çıkışları kapatırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Köyde gergin bekleyiş devam ediyor.




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