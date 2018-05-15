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15 Mayıs 2018 17:58

Diyarbakır’da arazi kavgası: 5 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı bir köyde, arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan silahlı kavgada, 4’ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da arazi kavgası: 5 ölü, 1 yaralı

15 Mayıs 2018 17:58


Edinilen bilgilere göre olay, Ergani ilçesine bağlı Akçakale köyü Şengür mezrasında meydana geldi. Daha önce birbirlerine arazi satan iki ailenin bireyleri, mezranın yaklaşık 5 kilometre ötesindeki arazide bir araya geldi. Sözlü başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Ambulans gidemedi, ambulans helikopter sevk edildi


Arazinin bulunduğu bölgeye araç yolunun olmaması nedeni ile jandarma ekipleri, 5 kilometrelik yolu yayan gitmek zorunda kaldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslar da yol bitince beklemeye başladı. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans helikopterler sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgede yapmış olduğu operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın yaşandığı yerde bulunan iki kişi, sinir krizleri geçirdi.


Bölgede cesetlerin olduğu görülürken, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.




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