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22 Haziran 2017 17:07

Diyarbakır’da arazi kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da arazi kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

22 Haziran 2017 17:07


Olay, Bağlar ilçesine bağlı Körhat Mahallesi Karacadağ Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, komşu iki aile, binalarının yanında bulunan boş arazi nedeni uzun süre tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların kullanıldığı olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Ambulansa alınan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis kavgaya devam eden tarafları ayırmakta güçlük çekti. Güvenlik güçleri, dağılmayan gruba müdahalede bulunacağı yönünde anons yaptı. Tarafların ayrılmasından sonra olay yeri şeridi çekilerek vatandaşların bölgeye girmesi engellendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çevrede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovana rastlandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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