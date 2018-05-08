Diyarbakır’da atıcılık grup müsabakaları tamamlandı

7 ilden 120 sporcunun yer aldığı müsabakalarda, kategorilerine göre ilk 18’e giren sporcular Temmuz ayında Samsun’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkını elde etti.

Seyrantepe Spor Salonu Atıcılık Poligonunda gerçekleşen müsabakalar, büyük erkek tabanca, genç erkek tabanca, genç bayan tabanca, büyük erkek tüfek, minik erkek tüfek, büyük bayan tüfek, genç bayan tüfek, yıldız bayan tüfek ve minik bayan tüfek kategorilere göre yapıldı. Bu kategorilerde Diyarbakır adına, Yunus Emre Siviloğlu (2), Furkan Altunboğa (3), Hilal Demir (1), Serpil Adıyaman (2), Ömer Akgün (1), Yılmaz Akgün (2), Baver Akgün (2), Elif Yaşar (1), Edanur Tarhan (2), Sidar Yılmaz (3), Esin Akgün (1), Nazlıcan Sain (3), Sultan Bakırbala (1) ve Elif Nil Dönmez (2) dereceye giren sporcular oldu.

Diyarbakır atıcılık antrenörü Abdurrahman Akgün, Samsun’da yapılacak Türkiye finallerine Diyarbakır adına çok sayıda sporcu ile katılacaklarını söyledi. Akgün, Diyarbakır’da gerçekleşen grup müsabakalarında çok iyi dereceler elde ettiklerini ve sporcularını kutladığını belirtti. Akgün, Temmuz ayında Samsun’da gerçekleşecek olan Havalı Silahlar Türkiye finallerinde çok sayıda madalya alıp, milli takımlara sporcu göndermek istediklerini kaydetti. Akgün, “Diyarbakır’da iki gün süren grup müsabakalarını en iyi şekilde tamamladık. Asıl hedefimiz olan Türkiye finallerine ulaştık. Bu hedefi de çok sayıda sporcuyla yakaladık. Temmuz ayında Samsun’da gerçekleşecek olan Türkiye finallerine kalabalık bir sporcu kafilesiyle gideceğiz. Burada en iyi şekilde Diyarbakır’ı temsil edip, hem madalyalar elde etmek hem de milli takımlara sporcu göndermek istiyoruz” dedi.