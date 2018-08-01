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01 Ağustos 2018 13:28

Diyarbakır’da atletizm heyecanı sona erdi

Diyarbakır’da iki gün süren Naili Moran Atletizm Bölge müsabakaları tamamlandı.

Diyarbakır’da atletizm heyecanı sona erdi

01 Ağustos 2018 13:28


Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ ve Şanlıurfa’dan 95 sporcunun yer aldığı müsabakalar iki gün sürdü. Seyrantepe Spor Tesisleri Tartan Pisti’nde gerçekleşen müsabakalar, çeşitli yaş kategorilerine göre yapıldı. Atletlerin büyük bir efor sergilediği müsabakalarda, çok sayıda hakem görev yaptı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakalarda başarılı olan ekipler, Türkiye yarı finallerine katılma hakkını elde etti.


Atletizm Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğdu, 95 sporcunun yer aldığı müsabakaların sorunsuz bir şekilde sonuçlandığını söyledi. Özaydoğu, Diyarbakır’da gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan tüm sporcuları kutladığını belirtti. Zorlu ve çekişmeli geçen yarışmalarda sporcuların sıcak havaya rağmen iyi bir performans sergilediğini aktaran Özaydoğu, şunları kaydetti:


“Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz Naili Moran Atletizm müsabakalarını en iyi şekilde tamamladık. İki gün süren müsabakalarda hem sporcularımız hem hakemlerimiz hem de antrenörlerimiz çok yoruldular. Bu nedenle bol bol ter dökülen ve büyük emeğin sergilendiği yarışmalarda başarılı olan ekipleri kutluyorum.”




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