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07 Mayıs 2018 15:35

Diyarbakır’da Avrupa Kültürel Miras Yılı buluşmaları

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Uygarlığını Şekillendirmiş Kent Diyarbakır: Zerzevan Kalesi, Mithras Tapınağı ve Avrupa Kültürel Miras Yılı” etkinlikleri tamamlandı.

Diyarbakır’da Avrupa Kültürel Miras Yılı buluşmaları

07 Mayıs 2018 15:35


Etkinlikler, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği ATURJET öncülüğünde, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dicle Üniversitesi, Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET), Akdeniz Turizm Vakfı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Diyarbakır BYK, Dünya Seyahat Acentaları Birliği Federasyonu (UFTAA), Diyarbakır Ticaret Borsası ve Karacadağ Kalkınma Ajansı gibi, önemli kurumların temsilcilerini bir araya getirdi.


DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, “İlimiz ve bölgemizin tanıtımına muazzam katkısı olacağına inandığımız bu etkinlikler dizisinde sizleri kadim kentimizde aramızda görmekten büyük memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Bilindiği gibi, 2018 yılı, Avrupa Kültürel Miras Yılı seçilmiştir. Kültürel miras, ortak tarih ve değerlerimiz aracılığıyla bizi birbirine bağlar. Aynı zamanda kültürel geleneklerimizin zenginliği ve çeşitliliğini de temsil eder. Kültürel mirası yalnızca geçmişten kalan bir miras olarak düşünmemek gerekir, zira ilerlememize ve geleceğimizi tasarlamamıza destek olur. Bugünkü toplantımızın ana gündemi olan Roma İmparatorluğu’nun doğudaki sınır garnizonu olan ‘Zerzevan Kalesi ve Mithras Tapınağı’nın tanıtımını yaparak sahip olduğumuz kültürel mirasın başta İlimiz, Ülkemiz ve Avrupa Birliği hatta tüm Dünya Kültürel Miras envanterine çok önemli katkılarda bulunmaktayız" dedi.


Diyarbakır’da ATURJET önderliğinde düzenlenen “Dünya Uygarlığını Şekillendirmiş Kent Diyarbakır: Zerzevan Kalesi, Mithras Tapınağı ve Avrupa Kültürel Miras Yılı” etkinliklerinde, Türkiye’nin önemli tarihi şehirlerinden Diyarbakır’ın dünyaya tanıtılması ve kent turizminin Dünyaya açılışı masaya yatırıldı.




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