Diyarbakır’da badminton grup maçları

Seyrantepe Spor Salonunda start alan müsabakalarda 9’u kız toplam 18 takım yer alıyor. Toplam 120 sporcunun yer aldığı müsabakalar bugün yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Okullararası Badminton Gençler Grup müsabakaları için düzenlenen açılış törenine Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, antrenörler, sporcular ve bazı davetliler katıldı. Sporcularla tek tek ilgilenen Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, müsabakaların sorunsuz bir şekilde geçmesi için ellerinden gelene bütün gayreti ortaya koyduklarını söyledi. Demir, “Diyarbakır’a gelen tüm sporcular, antrenörler ve idareciler bizim misafirimizdir. Onların sorunsuz bir şekilde Diyarbakır’dan ayrılmaları için büyük bir çaba gösteriyoruz. Sorunu ve sıkıntısı olan herkes bizimle iletişime geçebilir. Çünkü biz sporcularımız, antrenörlerimiz ve idarecilerimiz için buradayız. Müsabakaların en iyi şekilde sonuçlanması istiyoruz. Diyarbakır’a gelen ve müsabakalarda yer alan herkese de başarılar diliyorum” dedi.