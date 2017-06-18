Diyarbakır’da ‘Bayrak-54’ operasyonu sürüyor

Operasyonda, silah, patlayıcı ve uyuşturucu madde ile bombalı araç eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen plakasız bir araç ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği, 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 metrekare alanda 28 Mayıs’ta başlatılan “Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu” ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu bölücü terör örgütlü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonun 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla devam ettiği belirtildi. Operasyon çerçevesinde dün, Emniyet Müdürlüğü personelince oluşturulan 33 yol kontrol noktasında, 67 araç ve 850 şahsın sorgulamasının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 şahsın yakalanarak, tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldığı, 1 “Basit yaralama”, 1 “Hırsızlık”, 1 “Suç ve suçluyu övmek”, 1 “BTÖ işbirlikçisi” olmak üzere aranma kaydı bulunan toplam 4 şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 29 köy ve 4 mezradaki toplam 140 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyetinin icra edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan” aranma kaydı bulunan 1 terörist sağ olarak yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara ile 3 sığınak içi ve çevrelerinde detaylı arama yapıldığına da işaret edilerek, “Aramada, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 adet büyük tüp, 350 metre kablo, 300 adet pil, 30 adet batarya, 10 adet ışıklandırma sistemi, 5 adet kazma, 5 adet kürek, 1 takım elbise, 15 metre hortum, 5 adet düdüklü tencere, 10 adet çaydanlık, 5 adet bıçak muhtelif yiyecek maddeleri ve bir miktar tıbbi yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç eylemlerinde kullanabileceği değerlendirilen plakasız gri Ford Connect marka 1 araç, Lice ilçesi Kutlu Mahallesi’nde bulunarak Lice İlçe Jandarma Komutanlığına çekici marifeti ile getirilmeyi müteakip muhafaza altına alınmıştır” denildi.

Açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında ise, 473 kilogram kubar, 2 ton 515 kilogram toz olmak üzere toplam 2 ton 988 kilogram uyuşturucu maddesi ile 1 milyon 699 bin 100 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiği belirtilerek, “Kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına, 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.