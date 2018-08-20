Diyarbakır’da bayram trafiği helikopter ve Drone’la denetlenecek

Vali Güzeloğlu, bayram boyunca trafik denetimlerinin helikopter ve Drone’la yapılacağını söyledi.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında jandarma ve emniyet güçlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlere katılan Vali Güzeloğlu, araçlardaki çocuklara tişört, şapka, şeker ve kırmızı düdük dağıttı. Denetimler esnasında durdurulan araçlarda Vali Güzeloğlu, sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. Vali Güzeloğlu, uygulama kapsamında çocuklara bilgi verirken ailelerden de trafik kurallarına uymalarını istedi. Uygulamalara Vali Güzeloğlu’na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu denetimlerden sonra yaptığı açıklamada, bayram boyunca trafik denetimlerinin helikopter ve Drone’la yapılacağını belirtti. Vali Güzeloğlu, "Özellikle bugün içinde bulunduğumuz şuanda trafik kontrol noktamızda olduğu gibi, ülkemizin yaşadığı ve çok acı kayıplar verdiği trafik teröründe, yaşadığımız acılardan bağımsız bir bayram olmasını içtenlikle diliyorum. Aldığımız tüm tedbirlerle, tüm ülkemizde olduğu gibi Diyarbakır’da da bu bayram yaşanan trafik kazalarının ve şüphesiz acıların ve kayıpların hiç olmamasını dilediğimizi ve gayret ettiğimizi paylaşmak istiyorum. Bu bayram özellikle farkındalığı artırmak trafikteki bütün sürücülerimize dönük tedbirlerimizi ve önlemlerimizi çoğaltmak ve özellikle küçük çocuklarımızın ailelerde anne ve babaların da sürücü olan araçtaki tüm diğer bireylere karşı farkındalığı oluşturmak adına, ‘Kırmızı Düdük’ kampanyasını da Diyarbakır’ın da katıldığını hızla sürdürüp paylaşmak istiyorum. Şüphesiz ki trafik terörü ve kazalarında çok can kayıplarımız var, artık bunların olmaması adına da bir kararlılığımız var trafik kuralları içerisinde sevdiklerini insanlara kavuşturan, bayram coşkusunu ve bayrama yönelik beklentilerini artıran bir kavram ama bunu aşırı hızla, dikkatsizlikle, tedbirsizlikle, kurala uymamakla acılara dönüştürmemek lazım. Diyarbakır genelinde buna dönük olmak üzere İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda emniyet ve jandarma bölgesinde çok yoğun denetim ve şuan itibari ile takip sürmekte, toplam 77 trafik ekibi ve timimiz 960’a yakın trafik personelimiz 24 saat esasına göre görev yapmakta. Özellikle sabit araçlarımızın yanı sıra yoğun saatler ve bölgelerde helikopter ve Drone denetimlerimiz sürmekte. Bayram tatilinden bugüne yaklaşık 7 hafif yaralamalı trafik kazamız oldu, çok şükür bunlarda can kaybımız yok” dedi.

Denetimlerin, bayram boyunca arttırılarak süreceği kaydedildi.