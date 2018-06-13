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13 Haziran 2018 14:29

Diyarbakır’da bin öğrenci daha yüzme öğrenecek

Diyarbakır’ın Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın talimatıyla hayata geçirilen “Yüzmeyi öğreniyorum, hayallerime dalıyorum” projesinin ikinci etabı başladı.

Diyarbakır’da bin öğrenci daha yüzme öğrenecek

13 Haziran 2018 14:29


Yenişehir Belediyesinin hayata geçirdiği, “Yüzmeyi öğreniyorum, hayallerime dalıyorum” projesinin ilk etabında bin 71 öğrenci belediyenin imkanları ile gerekli tüm ekipmanları sağlanarak uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi verildi. Yüzme eğitimi alan bin 71 öğrenci yüzmeyi kısa sürede öğrendi ve müsabakalarda derece alacak kadarda bu alanda emin adımlarla ilerledi. Öğrenciler katıldıkları yarışmalarda birçok derece alarak, önemli başarılar elde etti.


Projenin ikinci etabında bin öğrenci daha proje kapsamında gerekli tüm ekipmanları Yenişehir Belediyesi tarafından karşılanarak yüzme eğitimi almaya devam ediyor.




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