Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 02:20

Diyarbakır’da bir binada çökme tehlikesi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir bina çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Diyarbakır’da bir binada çökme tehlikesi

10 Mayıs 2018 02:20

Binanın her iki yanındaki binalarda tedbir amaçlı boşaltılırken ekipler binaların boşaltılması için uzun uğraş verdi.


Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece 24.00 sıralarında 6 katlı bir binanın 4. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatlaklar ufak çapta çökme meydana geldi. Çökme tehlikesine karşı büyük panik yaşayan bina sakinleri 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken 112 ekipleri tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. Polis çevre güvenliğini alıp binaya kimseyi yaklaştırmazken çökme tehlikesi geçiren bina ve yanındaki binalarda oturanların binaları boşaltması için anons yapıldı.



Ekipler uzun süre dil döktü


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gelen mühendisler binada incelemede bulunurken, yan binalarda oturan vatandaşların binayı tahliyeleri için uzun süre uğraş verildi. Ekiplerin çabası sonucunda vatandaşlar ikna olup binayı boşaltırken bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.


Sabah yapılacak detaylı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili karar verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
20
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç