Diyarbakır'da bir dilencinin üzerinden bin lira çıktı

Bir dilencinin üzerinden bin liraya yakın para çıkarken, bazı dilencilerin para saklama yöntemi ise bu kadarına da pes dedirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kantar Zabıta Amirliğinde görevli ekipler, sabahın erken saatlerinde, kentin ana noktalarında dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dilenirken görülen çoğu Suriye uyruklu şahıslar, zabıta ekiplerince yakalanarak araçlara bindirildi. Vatandaşların duygularını suistimal eden dilenciler daha sonra zabıta amirliğine getirilerek üst aramaları gerçekleştirildi.

Parayı çocuk ayakkabısında saklamış

Yapılan üst aramalarında üzerlerinde para bulunmayan dilencilerin detaylı aramasında bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıktı. Henüz yeni doğmuş bebekle dilenmeye çıkan bir kadın, yine yanında dilendirdiği 4 yaşındaki kızının ayakkabısının içine paraları sakladığı görüldü. Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde dilencinin sakladığı paralara el konuldu.

70 yaşlarındaki bir kadının da üzerini arayan zabıta ekipleri, dilencinin üzerinden çıkan parayı görünce şok geçirdi. Dilenen kadının üzerinden bin liraya yakın para bulan zabıta ekipleri, toplam parayı tutanakla belediye görevlilerine teslim etti. Üzerinde kimlik çıkan dilencilere, Kabahatler Kanununa göre işlem yapılırken, kimliksiz olan şahıslar ise üzerinde bulunan paralara el konulduktan sonra bırakıldı. Zabıta görevlileri vatandaşların dini duygularını suistimal ederek dilenip haksız kazanç sağlayan dilencilere para vermemelerini istedi.

Öte yandan Kantar Zabıta Amirliği ekiplerince, bu yılın ilk 8 ayında 7 bin dilenci üzerlerinde 10 bin liraya yakın parayla yakalandığı belirtildi.