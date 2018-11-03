İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyarbakır'da bir iş yerine silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde otomobille gelen şahıslar iş yerini ateş kurşununa tutup kaçtı, olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde otomobille gelen şahıslar iş yerini ateş kurşununa tutup kaçtı, olayda 2 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanına henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobille gelerek iş yerini kurşun yağmuruna tutup kaçtılar. Olayda berberde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.