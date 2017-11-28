Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 17:36

Diyarbakır’da bir kadın evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kadın evine girdiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu.

Diyarbakır’da bir kadın evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

28 Kasım 2017 17:36

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.


Olay, 16.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Altınşehir-3 Sitesi’nde meydana geldi. Siteden içeri giren F.B. isimli kadın, B Blok’ta bulunan evinin kapısını açtığı sırada kendisini takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. F.B., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan saldırganın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Açık
    14°C
  • Cumartesi
    Açık
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç