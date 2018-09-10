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Diyarbakır'da bir köy diken üstünde

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı bir köyde son bir haftada boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan görüldü.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı bir köyde son bir haftada boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan görüldü. Vatandaş ve hayvanlara saldıran yılanlar, taş ve sopalarla öldürülüyor.


Bağlar ilçesine bağlı Körtepe köyü sakinleri, son bir haftadır kabus yaşıyor. Etrafında bulunan taşlık alanın yoğunluğu nedeniyle yılan istilasının yaşandığı köyde son bir hafta içerisinde boyları 3 ile 5 metre arasında değişen 15 yılan görüldü. Köydeki vatandaş ve büyükbaş dahil hayvanlara saldıran yılanlar, köylülerin taş ve sopaları ile öldürülüp toprağa gömülüyor.



"Hem vatandaşa hem de hayvanlara saldırıyor"


Körtepe köyü sakinlerinden Erhan Çatar, son bir hafta içerisinde 15'e yakın yılan gördüklerini söyledi. Çatar, “Geçtiğimiz gün yine bir yılan, pamuk tarlasında arkadaşımıza saldırdı. Koyunların önündeydi bağrışmalarını duyduk, hemen yardımına koştuk. Yılan saldırısını görünce hemen taşı alıp yılanı öldürdük. Yılanı görünce biraz korkumuz oluyor. Biz gördüğümüz zaman öldürüyoruz, koyunlara insanlara saldırıyorlar. Köyde şimdiye kadar zehirlenme olmadı ama insanlara saldırıyorlar. Burası taşlık alan, daha çok taş altlarına saklanıyorlar” dedi.

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