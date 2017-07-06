Diyarbakır’da birçok mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

Yapılan çalışmalar ile birçok mahallede su depoları yapıldı, içme suyu şebekeleri döşendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğünün, merkez ilçeler Kayapınar, Sur ve Bağlar’a bağlı pek çok kırsal mahalle ve mezra ile Kulp, Dicle, Hani ve Silvan ilçelerinin içme suyu tesisi ihtiyacının karşılandığı Diyarbakır İli Kent Geneli İçme Suyu Tesisi İnşaatı Yapım İşi tamamlandı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan ve sözleşme bedeli 1 milyon 226 bin TL olan yapım çalışmaları ile birlikte pek çok yerleşim yerinde içme suyu depoları yapıldı, içme suyu şebekeleri döşendi.

Şebekeler döşendi

Buna göre, Kayapınar’a bağlı Pirinçlik Mahallesi’ne 100 metreküp ayaklı su deposu yapıldı ve 7 bin metre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi. Bunun yanı sıra Sur ilçesine bağlı İslamköy Mahallesi’nde 400, Kartaltepe Mahallesi’nde ise 480 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi yapıldı. Yine aynı şekilde, Bağlar ilçesine bağlı Yalankoz-Birikiz mezrasında 50 metreküp su deposu, bin 600 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi, Doğanlı-Sungur mezrasında 100 metreküp su deposu, bin 200 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi, Karpuztepe-Yedikardeşler mezrasında 50 metreküp su deposu ve bin 700 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi inşaatı yapıldı.

Çevre ilçelerde içme suyu tesisi yapıldı

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinin yanında çevre ilçelerde de içme suyu tesisi inşaatı çalışmaları gerçekleştirildi. Kulp’un Elmalı Mahallesi’nde bin 400, Dicle’de 350, Hani’de bin 300 metre ve Silvan’ın Zorova Mahallesi’nde bin 700 metre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşendi.