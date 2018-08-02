Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi

Diyarbakır’da 29 Temmuz Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında yaklaşık 50 bisikletçinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Elazığ Caddesinde başlayan turnuva, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden devam ederek Dağkapı meydanından sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinde sona erdi.

Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliğin ardından, bisikletçiler günün anlam ve önemini anlatan bir pankart açtı. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Diyarbakır” yazan pankartla çekilen fotoğrafın ardından, bisikletçiler geldikleri yol güzergahını kullanarak, alandan ayrıldı.