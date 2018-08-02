Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 16:15

Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi

29 Temmuz Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi.

Diyarbakır’da bisiklet turu düzenlendi

02 Ağustos 2018 16:15


Diyarbakır’da 29 Temmuz Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında yaklaşık 50 bisikletçinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Elazığ Caddesinde başlayan turnuva, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünden devam ederek Dağkapı meydanından sonra UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçelerinde sona erdi.


Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen etkinliğin ardından, bisikletçiler günün anlam ve önemini anlatan bir pankart açtı. “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları Diyarbakır” yazan pankartla çekilen fotoğrafın ardından, bisikletçiler geldikleri yol güzergahını kullanarak, alandan ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç