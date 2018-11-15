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Diyarbakır'da bombalı araç şüphesi

Diyarbakır-Silvan karayolunda uzun süre park halinde olan araçtan şüphelenen güvenlik güçleri, aracı fünye ile patlattı.


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır- Silvan karayolunun 6'ncı kilometresinde uzun süre yol kenarına park edilen otomobili gören vatandaşlar, bombalı araç şüphesiyle polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye terörle mücadele ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Silvan karayolu trafiğe kapatıldı. Kilometrelerce kuyruk oluştu. Bomba imha uzmanları gerekli önlemleri aldıktan sonra otomobile fünye yerleştirerek aracı patlattı. Araç inceleme yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Uzun süre kapalı olan yol kontrollü bir şekilde tekrar trafiğe açıldı.

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