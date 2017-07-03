Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boşaldı

Tüm Türkiye’de olduğu Diyarbakır’da da hayatı olumsuz yönde etkileyen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların çoğu dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı. Normal günlere nazaran toplu taşıma araçları dışında araç yoğunluğunun azaldığı kentte yaşanan bu durumdan en çok esnaf etkilendi.

“Ramazan ayında bile işlerimiz daha iyiydi”

Tespih ve gümüş işiyle uğraşan Ali Sait Özkal, sıcaklardan dolayı kimsenin dışarı çıkmadığını belirterek, “O yüzden dolayı işlerimiz düştü. İnsanlar kendilerini serin yerlere atıyor. Sıcak olduğu için kimse gelmiyor buralara. Ramazan ayında bile işlerimiz daha iyiydi. Ramazan ayını atlatır atmaz bayramın birinci gününden beri sıcaklar böyle devam ediyor. Bu sıcakların 2 ay daha devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Kimse yok, kime satacağız”

Esnaf Fetullah Pekok ise “Sur’un Gazi Caddesi hava serin olduğu zaman İstiklal Caddesi gibi, Bakırköy Özgürlük Meydanı gibi insanların akın ettiği bir yerdir. Ama sıcaklardan dolayı kimse yok. Buna rağmen alışkanlıktan dolayı yine de dükkanımızı açtık ama kimse yok. Yüzde 70 oranında işlerimiz düştü. Kimse yok, kime satacağız” diye konuştu.