Diyarbakır’da çarşı pazar hareketlendi

İşlek caddelere işporta tezgahları kuran esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu dile getirirken vatandaşlar da bayram hazırlıklarını tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı.

Diyarbakır’da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çarşı, pazarda hareketlilik arttı. Suriçinde bulunan Gazi Caddesi ile Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi yüzlerce işporta tezgahıyla dolup taşarken, esnaf yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kimi zaman caddelerde yoğunluktan dolayı yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ise, yüzlerce seçenek içerisinden bayramlık alışverişini tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı.

Her bütçeye göre şeker

Açılan tezgahlar arasında bayram şekerinden kolonyaya, çörek yapımında kullanılan baharatlardan çay bardağına kadar her türlü bayram ihtiyacı bulunuyor. Tezgahlar arasında en çok ilgi görenler ise her zaman olduğu gibi bayramın vazgeçilmezi olan şeker tezgahları. Rengarenk görüntü oluşturan şeker tezgahlarında her bütçeye göre şeker bulunuyor.

“Satışlardan memnunuz”

Satışlardan memnun olduklarını ve arife gününe doğru hareketliliğin artacağını belirten esnaf Aydın Ekinci, “Herkes işinde gücünde. Satışlar iyidir çok şükür. Yarın, öbürgün daha fazla hareketlilik olacak. Daha kalabalık olacak. İşler daha iyi olacak. Eski eski bayramlar, eski huzur yok ama yine de şükür edeceğiz” dedi.

“Biraz esnafa yönelelim”

Bayram için hazırlıklarını tamamladıklarını ve tezgahlarını açtıklarını kaydeden Mesut Bulut, gelen vatandaşların hareketliliğin satışlara yansımadığını belirtti. AVM’lerin esnafın satışlarını kırdığını vurgulayan Bulut, “Şuanda biz de herkes gibi tezgahımızı açtık ve bekliyoruz. AVM’ler açıldığından beri Güneydoğu’da zaten iş potansiyeli düşük, gelen insanlar boş dönüyor. Ürün getirdik ama talep yok. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Mümkünse biraz AVM’lerden uzak duralım esnafa biraz yönelelim” diye konuştu.