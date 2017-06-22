Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 15:10

Diyarbakır’da çarşı pazar hareketlendi

Diyarbakır’da Ramazan Bayramına sayılı günler kala çarşı, pazarda hareketlilik arttı.

Diyarbakır’da çarşı pazar hareketlendi

22 Haziran 2017 15:10

İşlek caddelere işporta tezgahları kuran esnaf, yaşanan hareketlilikten memnun olduğunu dile getirirken vatandaşlar da bayram hazırlıklarını tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı.


Diyarbakır’da Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte çarşı, pazarda hareketlilik arttı. Suriçinde bulunan Gazi Caddesi ile Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi yüzlerce işporta tezgahıyla dolup taşarken, esnaf yaşanan hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kimi zaman caddelerde yoğunluktan dolayı yürümekte zorluk çeken vatandaşlar ise, yüzlerce seçenek içerisinden bayramlık alışverişini tamamlamak için tezgahtan tezgaha dolaştı.



Her bütçeye göre şeker


Açılan tezgahlar arasında bayram şekerinden kolonyaya, çörek yapımında kullanılan baharatlardan çay bardağına kadar her türlü bayram ihtiyacı bulunuyor. Tezgahlar arasında en çok ilgi görenler ise her zaman olduğu gibi bayramın vazgeçilmezi olan şeker tezgahları. Rengarenk görüntü oluşturan şeker tezgahlarında her bütçeye göre şeker bulunuyor.



“Satışlardan memnunuz”


Satışlardan memnun olduklarını ve arife gününe doğru hareketliliğin artacağını belirten esnaf Aydın Ekinci, “Herkes işinde gücünde. Satışlar iyidir çok şükür. Yarın, öbürgün daha fazla hareketlilik olacak. Daha kalabalık olacak. İşler daha iyi olacak. Eski eski bayramlar, eski huzur yok ama yine de şükür edeceğiz” dedi.



“Biraz esnafa yönelelim”


Bayram için hazırlıklarını tamamladıklarını ve tezgahlarını açtıklarını kaydeden Mesut Bulut, gelen vatandaşların hareketliliğin satışlara yansımadığını belirtti. AVM’lerin esnafın satışlarını kırdığını vurgulayan Bulut, “Şuanda biz de herkes gibi tezgahımızı açtık ve bekliyoruz. AVM’ler açıldığından beri Güneydoğu’da zaten iş potansiyeli düşük, gelen insanlar boş dönüyor. Ürün getirdik ama talep yok. Herkesin Ramazan Bayramını kutluyorum. Mümkünse biraz AVM’lerden uzak duralım esnafa biraz yönelelim” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:43
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!