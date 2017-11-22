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22 Kasım 2017 23:47

Diyarbakır’da cezaevine saldırı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce E Tipi Kapalı Cezaevi’ne güçlendirilmiş torpil atıldı.

Diyarbakır’da cezaevine saldırı

22 Kasım 2017 23:47

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.


Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Bağlar ilçesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi’ne güçlendirilmiş torpil atıldı. Saat 22.00 sıralarında düzenlenen saldırıda cezaevindeki nöbet kulübelerinde bekleyen askerler hedef alındı. Cezaevi çevresine yerleştirilen beton blokları aşamayan torpil cadde üzerinde patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.




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