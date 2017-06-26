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26 Haziran 2017 00:55

Diyarbakır’da cinsel istismar iddiası vatandaşları ayaklandırdı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki bir okulda 6 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları vatandaşları ayaklandırdı.

Diyarbakır’da cinsel istismar iddiası vatandaşları ayaklandırdı

26 Haziran 2017 00:55

Okulun çevresinde toplanan vatandaşlar, tacizcinin kendilerine verilmesini istedi.


Olay, 21.30 sıralarında, merkez Bağlar ilçesi Nükhet Coşkun Akyol Caddesi üzerinde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulunda meydana geldi. İddialara göre, okul bahçesinden yükselen çocuk çığlığı üzerine pencerelerine çıkan çevre binalarda oturan vatandaşlar, 6 yaşlarındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğunu gördü. Vatandaşlar, bunun üzerine polise haber verirken, bu sırada çevredeki vatandaşlar da okul çevresinde toplandı. Vatandaşlar, okulda oldukları ileri sürülen tacizcinin kendilerine verilmesini istedi. Polis ise, şahsın okulda olmadığını belirterek, vatandaşlardan dağılmalarını istedi. Zaman zaman polis ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken, olay yerine takviye polis ekipleri sevk edildi.


Bölgede gerginlik sürüyor.




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