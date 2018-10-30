Diyarbakır'da cumhuriyet başsavcısına şüpheli kimyasal paket tatbikatı

Diyarbakır'da senaryo gereği cumhuriyet başsavcısına gönderilen şüpheli kimyasal paketle ilgili AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin düzenlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Diyarbakır İl Başkanlığı öncülüğünde sağlık görevlileri için Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde iki gün süren bir sempozyum düzenlendi. Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Resüsitasyon" ve "1. Ulusal Afet ve Olağandışı Acil Sağlık Hizmetleri" sempozyumlarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeli madde tatbikatı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet başsavcısına kimyasal paket

Senaryo gereği, adliye binasında bulunan Cumhuriyet Başsavcısına kuryeyle gönderilen kimyasal paketin açılmasından sonra çıkan tozdan etkilenen savcı ve sekreterinin AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılma anları canlandırıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Recep Dursun, “Bir senaryo canlandırdık. Bu senaryoda bir savcımıza gelen şüpheli paketin nasıl bertaraf edileceği ve orada önlemlerin nasıl alınacağı ile ilgili bir tatbikat yaptık. Burada başsavcımıza gelen şüpheli zarfta şüpheli madde tespiti yapılıyor. Savcımız 112'yi arıyor ve ve 112 AFAD ekiplerini organize ediyor. AFAD ekipleri geldikten sonra gereken müdahaleler yapılıyor. A tipi kıyafetleriyle gelen ekipler orada olay yerinde herhangi bir bulaşım olmadığını tespit ediyor. Zarftan alınan örnekte şarbon olduğu tespit ediliyor ve orada hemen önlemler alınıyor. Adliye binası boşaltılıyor. Daha sonra özel kıyafetlerle gerekli müdahaleler ve temizlik yapıldıktan sonra ambulans ekipleri D tipi kıyafetlerle hastayı Dicle Üniversitesi acil servisine transferini sağlıyor. Acil ekiplerimiz de hastayı alıp izole odasında müdahalesini yaparak tatbikatımızı sonlandırdı” dedi.