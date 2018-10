Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ile davetliler katıldı. Davetlileri tek tek selamlayarak solona geçiren Vali Güzeloğlu, daha sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Vali Güzeloğlu, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutladıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, ''Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere can, kan ve varlıkları ile cumhuriyetimizi kuran ve berberlik uğruna hayatını feda eden aziz şehitlerimizi anıyorum. 15 temmuz dahil ihanet şebekelerinin karşısında dik duran ihanete fırsat tanımayan Asım'ın nesline selam olsun. Birlik beraberliğimiz olduğu müddetçe, Türkiye Cumhuriyeti olarak her daim kalkınan bir devlet olarak kutlamaya devam edeceğiz. İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanı açma gururunu yaşadığımız gibi Cumhuriyetimiz her geçen gün etkin, belirleyen, yönlendiren ülke gerçeğini tüm dünyaya gösteriyor. Bin yıldır Anadolu'da bu duruşumuzla varız, inşallah her zaman da olacağız. Diyarbakır da bu duruşun, kardeşliğin mührü aziz bir yerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyorum'' dedi.

Resepsiyon verilen kokteylin ardından sona erdi.