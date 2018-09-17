Diyarbakır'da ders zili zılgıtla başladı

Diyarbakır'da bin 725 okulda 461 bin 21 öğrenci ve 23 bin 169 öğretmenin ders başı yaptığı 2018-2019 öğretim yılı düzenlenen törenle halk oyunları gösterileri ve zılgıtlarla başladı.

Diyarbakır'da 2018-2019 öğretim yılı nedeniyle merkez Kayapınar ilçesi Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda düzenlenen törenle başladı. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve okul korosunun söylediği şarkıların ardından öğrencilerin yanına giden Vali Güzeloğlu koronun şarkılarına eşlik etti. Çekilen zılgıtların ardından sınıfları gezen Vali Güzeloğlu, öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi. Vali Güzeloğlu, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün Diyarbakır'da yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. İlimiz genelinde bin 725 okulumuzda 14 bin 486 dersliğimizde 52 bin 44 okul öncesi, 150 bin 876 ilkokul, 157 bin 92 ortaokul ve buna bağlı olarak 100 bin 139 ortaöğretim olmak üzere bugün 17 ilçemizde 461 bin 21 öğrencimiz okulla buluştu. İlimiz nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una yakın bir oranı teşkil eden bu sayı aynı zamanda ilimizin ve ülkemizin de gücü ve zenginliğidir” dedi.

“Hedefimiz okulu güvenli hale getirmek”

Vali Güzeloğlu, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da çok önemli çalışmalar yapacaklarını dile getirerek, “Öncelikli olarak okulu güvenli okul haline getirmek, sadece okul sınırlarıyla değil okulun çevresiyle bir bütün olarak ele almak, eğitim ve öğretimi olumsuz etkileyen bütün olumsuzluklardan okulu arındırmak, öğrenci ve öğretmenimizi bunun dışında sağlıklı bir eğitim ortamında buluşturmak temel önceliğimizdir. Bütün okullarımızda fiziki koşulların en ideal olmasına yönelik çalışmalar ve yatırımların yanı sıra şüphesiz çocuğu bir merkez alan, onu öz güveni yüksek, okulla buluşan, okulu seven ve şüphesiz eğitim içinde ailesiyle birlikte bir değer kılan bir konuma taşımak hedeflenmiş ve gerçekleşmiştir” diye konuştu.