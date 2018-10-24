Diyarbakır'da dev kampüs çalışmaları hızlandırıldı

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Diyarbakır'da yapımı devam eden okullarının Eylül 2019'da eğitime başlaması için çalışmalarını hızlandırdı.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Eylül 2019'da eğitime başlaması planlanan Diyarbakır okulları için çalışmalarına hız verdi. Büyük bir titizlikle hazırlanan mimari yapısı, yapılan çalışmalar sonucu öğrenciler için her türlü detayın düşünüldüğü projede Diyarbakır'ın en donanımlı kampüsü olmaya aday olan Nesibe Aydın Diyarbakır Okullarında inşaat çalışmalarını hızlandırarak 2019 Eylül ayına hizmet vermeyi hedefliyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi Dicle Kent semti ve 75 yol cadde bölgesinde, 12 bin metrekarelik bir alanda devam eden ve Mart 2019'da tamamlanması hedeflenen dev projenin içerisinde 80 derslik, kapalı-açık spor salonları, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, kütüphaneler, laboratuvarlar, yaklaşık 7 bin metrekarelik bir yeşil alan olacak olan kampüs çalışmaları devam ediyor. İnşaatın devam ettiği alanını ziyaret eden Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, projeleriyle 34 yıldır Nesibe Aydın Eğitim Kurumları olarak eğitim alanında büyük başarılara imza atığını belirtti.

Aydın, “Bu başarının en büyük sırrı planlı, disiplinli ve başarı odaklı eğitim felsefemizi, kurum olarak benimsemiş olmamızdır. Ankara okullarımızın ardından, Antalya ve Konya okullarımızın son yıllarda göstermiş olduğu üstün performans bu felsefenin bir sonucudur. Bu yıl faaliyete geçen Kocaeli ve Mersin okullarımızla birlikte, Eylül 2019 eğitime başlayacak olan Diyarbakır Okullarımızın da bu başarıyı yakalayacağına yürekten inanıyorum. Diyarbakır'ın, Nesibe Aydın Okullarını heyecanla beklediğini biliyoruz. Şu anki en büyük çabamız Diyarbakırlı ailelere söz verdiğimiz gibi Eylül 2019 yılında okulumuzun eğitime başlamasıdır. Bugün görüyoruz ki bu sözümü tutacak, okulumuzu söz verdiğimiz tarihte Diyarbakırlı velilerle buluşturacağız. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin önemli bir kısmı Ankara'daki okullarımızdan buraya atanacaklar. Ayrıca Diyarbakır'ın önde gelen öğretmenleri ile görüşmelerimizi yaptık ve onlar da bir sonraki sene kadromuzda olacaklar. Diyarbakır okulumuz, bin 200 öğrenci kapasitesi ile sadece Diyarbakır'a değil, Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir kampüs olacak. Bulunduğu her şehirde toplu ve yüksek başarının simgesi olan Nesibe Aydın Okullarının, Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesinin yer aldığı Diyarbakır kampüsünü, Diyarbakırlı veliler heyecanla bekliyor” dedi.