Diyarbakır’da doktora şiddet kınandı

Diyarbakır’da doktorlar, Dicle Üniversitesi acil servisinde görevliyken 10 hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Ahmet Azizoğlu için bir araya geldi. Dicle Üniversitesi acil servisi önünde toplanan doktorlar, ellerindeki dövizlerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını kınadı.

Toplanan grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Birliği üyesi Dr. Mustafa Mesut Kaya, 11 Ağustos’ta Dicle Üniversitesi acil servisinde görevli olan Dr. Ahmet Azizoğlu’nun 10 hasta yakınının saldırısına uğradığını ve feci şekilde darp edildiğini söyledi. Dr. Kaya, “Arkadaşımızın bu saldırıda gözlüğü ve burnu kırılmış, ayaklarında incinmeler yaşanmıştır. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. 20 gün önce Harran Üniversitesinde kafasında kaldırım taşı kırılan Bahadır arkadaşımız, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesinde darp edilen Aytekin hocamız, 10 gün önce Aydın’da bıçaklanan Dr. Yunus Emre Baba, Elazığ’da 2 gün önce yoğun bakımın kapısını kıran kişiler tarafından saldırıya uğrayan Dr. İsmail Polat ve son olarak Dicle Üniversitesi acil servisinden arkadaşımız Dr. Ahmet Azizoğlu, sadece son 20 gün içerisinde bu arkadaşlarımız sağlıkta şiddet ile ilgili ciddi anlamda yaralandılar, bazıları günlerce yoğun bakımda kaldı” dedi.

“Ölmek istemiyoruz”

Sağlık uğraşılarında her gün ortalama 30 şiddet vakasının yaşandığına dikkat çeken Dr. Kaya, şöyle devam etti:

“Hastaneler, özellikle acil servisler, her an bir arkadaşımızı daha kaybedebileceğimiz bir kaos ortamına dönüşmüştür. Bizler yaşatmaya çalışırken yaşamlarımızdan olmak istemiyoruz. Bu kadar açık şekilde gelen şiddet dalgasında bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz. Hastalara yeteri kadar zaman ayırmak ve güvenli ortamlarda çalışmak istiyoruz. Türk Tabipleri Birliğinin dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanların bir an önce hapis cezası almaları sağlanmalıdır. Ölmek istemiyoruz, yaralanmak, hakaretlere maruz kalmak istemiyoruz, bu şartlarda çalışmak istemiyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenebileceğini hekim hasta ilişkisinin norma hale dönebileceğini biliyoruz. Başta hekim arkadaşımıza ve tüm sağlık emekçilerine geçmiş olsun diyoruz.”