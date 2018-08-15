Diyarbakır’da eğitimde yeni adım

Diyarbakır’da eğitime yenilikler getirmek adına Nesibe Aydın Okulları Diyarbakır Kampüsü protokol Nesibe Aydın Eğitim Kurumları ve Eğitimcisi Aziz Adıgüzel ve Erdem Ayyıldız arasında imzalandı. Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Gölbaşı Kampüsünde gerçekleşen imza töreninin ardından basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, faliyette olan okullarda olduğu gibi Diyarbakır’da da toplu ve yüksek başarı hedefini gerçekleştireceklerini belirtti. Aydın, “Öncelikli amacımız Nesibe Aydın markasının, eğitim alanında ki toplu ve yüksek başarısını Diyarbakır’da da gerçekleştirmek. Diyarbakır halkının eğitime verdiği önemin farkındayız. Nesibe Aydın Okulları olarak, disiplinli ve sistemli eğitim anlayışımızla Ankara, Konya, Antalya, Kocaeli, Mersin ve Gaziantep’te ki gibi kısa zaman içerisinde Diyarbakır’da fark yaratacağımıza inanıyoruz. 34 yıllık tecrübemizi Diyarbakır okulumuzda ilk, orta ve lise öğrencilerine aktarmak istiyoruz. Diyarbakırlı aileler emin olsunlar, Nesibe Aydın meşalesinin olduğu her yerde aynı standartlarda ve kalitede eğitim almaya devam edecekler” dedi.

Diyarbakırlı eğitimci Aziz Adıgüzel ise Nesibe Aydın Diyarbakır Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini ifade etti. Adıgüzel, “Diyarbakır’ın en donanımlı ve en modern kampusunu yapmak için Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın ile uzun zamandır çalışıyoruz. İnşaatı kısa bir süre sonra tamamlanacak okulumuz, bin 200 öğrenci kapasitesi ile sadece Diyarbakır’da değil, Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kampus olacak” diye konuştu.