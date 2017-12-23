Diyarbakır’da eğlence merkezleri yeni yıla hazır

Kentin gözde eğlence mekanlarından olan Liv Suit Hotel yeni yıl kutlamaları için özel organizasyon yapıyor. Haftada 3 gün düzenlediği canlı müzik programı ve özel günler için gece düzenleyen otel yönetimi yeni yılı unutmadı. Otelin genel müdürü Ferman Zaman yeni yıl gecesi için canlı müzik başta olmak üzere, çeşitli etkinliklerin de olacağı unutulmayacak bir gece hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Zaman, "Şimdiden tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. Barış, huzur ve savaşsız bir yıl olmasını diliyorum. Böyle güzel bir gecede Liv Suit Hotel ailesi olarak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yeni yıl kutlamaları için güzel bir gece hazırlayacağız. Gönüllerince eğlenecekleri bir gece olacak” dedi.

Yeni yıl için hazırladıkları gecede sürprizlerin de olacağını ifade eden Zaman, Diyarbakır’ın artık terörle değil, güzelliklerle anılacağını dile getirdi.