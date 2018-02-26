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26 Şubat 2018 16:55

Diyarbakır’da Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı kundaklandı

Diyarbakır’da Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı kundaklandı.

Diyarbakır’da Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı kundaklandı

26 Şubat 2018 16:55

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın terör bağlantısı araştırılıyor.


Olay, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Ergenekon Ocakları İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı il binasına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler binanın alt katındaki pencerenin camını kırarak, içeriye yanıcı cisim attı. Maddi hasara neden olayda, yere döşeli olan yanmayı önleyici strafor sayesinde alevler büyümeden söndü. Alevlerin içeride bulunan piknik tüpüne sıçramaması ise olası bir faciayı önledi. Durumu fark eden yöneticilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Terörle Mücadele ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri yangının çıkış sebebi ve terörle bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.



“25 Mart’ta yapılacak miting nedeniyle”


İl Başkan Yardımcısı Ali Kırgın, olayın terörle bağlantısı olduğunu düşündüklerini ifade ederek, “25 Mart’ta Nevruz alanında yapacağımız mitingden dolayı bize düzenlenmiş olan bir suikasttır. Yapan kişi veya kişilerden şikayetçiyiz. Bizi kimse korkutamaz. Böyle ufak tefek şeyler bizi korkutamaz. Camı kırıp içeri bir şey atmışlar. Molotof mu veya başka bir şey mi bilmiyoruz” dedi.




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