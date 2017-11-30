Adliyeye getirilen şahıs, gazetecilerin “Neden vurdun?” sorusuna “Hak etti, vurdum” yanıtını verdi.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi Altınşehir-3 Sitesi’nde meydana gelmişti. F.B. adlı kadın evine girmek üzereyken kendisini takip eden H.A.’nın silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler failin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Dün akşam saatlerinde Urfa yolu üzerinde şüpheli şahsı ve aracı gören polisler şüpheli H.A.’yı gözaltına aldı. H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. H.A., gazetecilerin “Neden vurdun?” sorusuna, “Hak etti, vurdum” diye yanıt verdi.

H.A.’nın 10 gün boyunca evinin etrafında dolaştığı F.B.’yi aşkına karşılık vermediği için vurduğu öğrenildi.