Diyarbakır’da facia son anda önlendi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 15.00 sıralarında elde edilen istihbari bir bilgiye istinaden Bismil ilçesi Alibey köyü mevkiinde bulunan kara yolu menfezi içerisine yerleştirilmiş vaziyette 4 adet elektrikli fünye, 20 metre kablo, 8 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet Kobra marka telsiz, 1 adet Tol serisi devre kartına bağlı ve 4 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 200 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği tespit edilmeyi müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.