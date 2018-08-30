Diyarbakır’da ’Facia Üçlü’ izdihamı

Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi bir etkinliğe daha imza attı. Cinemaxium sinema salonunda 24 Ağustos tarihinde vizyona giren ve Türkiye’nin en popüler sosyal medya fenomenleri Mami Emen, Emre Gül ve Sefa Kındır’ın başrollerini paylaştığı "Facia Üçlü" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Özel gösterim için Diyarbakır’a gelen Mami Emen ve Emre Gül’ün salona girişiyle izdiham yaşanırken, hayranları fenomenlerle fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Ünlü fenomenler gördükleri ilgi karşısında memnuniyetlerini dile getirerek, filmin büyük beğeni topladığını kaydetti.

“6 günde 160 bin kişiye ulaştı”

Filmin başrol oyuncusu Mami Emen, filme tepkilerin güzel olduğunu ve 6 günde 160 bin sinemasevere ulaştıklarını belirterek, “Şu an il il geziyoruz. Tüm illere gitmeye çalışacağız. Onların sevgisi bizi buraya getirdi. Biz halk komedisi yapıyoruz. Biz emek verdik yaptık. Onlar da izleyip karar verecekler. İnsanların filmden çıktıktan sonra yüzlerindeki tebessümü gördükçe iyi bir iş yaptığımızı anlıyoruz. İnşallah daha güzel olacak. Filmin ikisi de üçü de inşallah gelir” dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Emre Gül de, “Filmi yaparken çok eğlendik. Aile gibi olduk zaten. Bizi destekledikleri için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar” diye konuştu.