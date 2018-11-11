Diyarbakır'da faciadan dönüldü

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah mide bulantısı şikayeti ile uyanan ve duydukları ağır koku nedeniyle kendilerini son anda dışarı atan 2'si çocuk 5 kişilik aile, doğalgazdan zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi'nde bir sitede meydana geldi. Sitenin 8. katında oturan Demir ailesinin fertleri sabah mide bulantısı şikayetiyle uyandı. Duydukları ağır koku nedeniyle doğalgazdan zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri can havliyle kendilerini sitenin bahçesine attı. 2'si çocuk 5 kişiden bazılarının fenalaşması üzerine sitenin güvenlik görevlilerince 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Diyargaz ekiplerine haber verildi. Aile bireyleri yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen Diyargaz ekipleri daireye giden doğalgazı kapatırken, itfaiye aracı tedbir amaçlı bekledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.