Diyarbakır’da faciayı ağaç önledi

Aracın ağacın arkasında oyun oynayan çocukların üzerine devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, Yenişehir ilçesi Fiskaya Kavşağı’nda yaşandı. 06 YA 6874 plakalı hafif ticari araç, sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir evin bahçesinin hemen önünde bulunan ağaca çarpıp durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anında aracın ağacın hemen arkasında oyun oynayan çocukların üzerine sürüklenmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.