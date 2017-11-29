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29 Kasım 2017 18:12

Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı

29 Kasım 2017 18:12


Kaza, saat 17.00 sıralarında, merkez Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karşı yönlerden gelen 21 FE 458 ile 06 KIL 99 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralandı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 1’i çocuk 2 kişi olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 9’u ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.


Öte yandan, itfaiye ekipleri araçların birinde gaz kaçağı olduğu ve ateş yakılmaması anonsu yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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