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10 Temmuz 2018 10:39

Diyarbakır’da feci kaza: 4 ölü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi Ergani yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da feci kaza: 4 ölü

10 Temmuz 2018 10:39


Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Ergani yolu üzerinde bulunan Yolbulan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Özçiftçi’nin kullandığı 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri O. yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Meliha, Fatma ve Umut Özçiftçi kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü Abdullah Özçiftçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü de burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Tır sürücüsü Bedri O. gözaltına alınırken, Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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