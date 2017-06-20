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20 Haziran 2017 23:32

Diyarbakır’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarptı.

Diyarbakır’da feci motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

20 Haziran 2017 23:32

1 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin ağır yaralandığı kazada motosiklet hurdaya döndü, kasklar parçalara ayrıldı.


Kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 Metre Yol Selahattin Eyyubi Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet, sürücüsünün aşırı hız nedeniyle hakimiyetini kaybederek, kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarptıktan sonra yan yatarak, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden ve adı öğrenilemeyen kişinin cenazesi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.


Olay yerinde çarpma sonucu kaldırımda oluşan hasar ve metrelerce ilerisinde hurdaya dönen motosiklet ile parçalara ayrılmış kasklar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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