Diyarbakır’da fotoğraf eğitim günleri başladı

Dernek binasında düzenlenen etkinliğe, Türkiye Fotoğraf Federasyonu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır, fotoğraf sanatçıları Alberto Modiano, Kıvanç Şen ve Nadire Günday katıldı. Eğitim günlerinde, fotoğraf okuma, fotoğraf nedir, panaromik fotoğraf nasıl olur, ışıkla boyama teknik özellikleri ve fotoğrafçı için fotoğraf depolama özellikleri anlatıldı.

Törende konuşan Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile beraber yürüttükleri bu çalışmanın çok değerli olduğunu ve eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini söyledi. Kılıçoğlu, 8 mayısta Yenişehir Halk eğitim merkezinde 50 fotoğraftan oluşan bir karma sergi ile 11 eylülde Dicle Üniversitesinde yapacakları Anneler Günü sergisine de tüm sanat severleri davet etti.