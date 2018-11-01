Diyarbakır'da geleneksel bisiklet turları devam diyor

Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü Başkanı Ali Alioğlu Diyarbakırlıların spora ilgisini artırmak ve bisiklet kullanımını yaymak amacıyla geleneksel bisikleti turları düzenlediklerini belirtti. Geleneksel bisiklet turunu ‘Trafikte biz de varız, bizi de fark edin' sloganıyla yaymak amacıyla düzenli olarak kent içinde turlar düzenlediğini ifade eden Alioğlu, “Her çarşamba ve cuma günleri kent içinde çocuklar ve gençlerin de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘trafikte biz de varız, bizi de fark edin' gibi sloganlarla var olma mücadelesi vermekteyiz. Sadece spor değil, trafikteki sorunlara da çözüm arayışı içine giren kulüp üyelerimiz aynı zamanda bilinçli sürücüler yetiştirmek için de deneyim kazandırıyor. Sağlıklı bir yaşama da katkı sunuyoruz ve her gün bisiklet kullanımı sayesinde hareketlilik sağlanmasına vurguda bulunuyoruz. Katılımcı bir anlayışla ilerliyoruz. Her geçen gün eğitimlerle trafikte var olma mücadelesi sayesinde aramıza yeni katılanlarla çoğalmaya devam ediyoruz” dedi.