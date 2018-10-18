Diyarbakır'da gençlik festivali coşkusu başladı. 3 gün sürecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen festivalin ilk gününde Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, masa tenisinde kozlarını paylaştı.

Diyarbakır Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen programa, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“Diyarbakır ve bölge özel bir kimliğe, zenginliğe sahip oldu”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'nin kente, gençlere kazandırdığı Kent Meydanı'nda, Türkiye'de İstanbul'dan sonra düzenlenen gençleri kucaklayan, onları bir araya getirip coşkuları ile bütün enerjisiyle dopdolu 4 günlük bir program içeren Diyarbakır Ziraat Gençlik Festivali'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Güzeloğlu, “Diyarbakır ile buluşan bugünkü festivalde, gençlerimizi hem eğlendiren hem kültür, sanat, spor etkinlikleri ile buluşturan hem de bu anlamda onların gençliklerini yaşamalarına fırsat tanıyan çok değerli bir etkinlik. Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a ilgisi ve gençlere sevgisi cumartesi günü zirveye çıkacak. Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımız teşrif edecek, festivalin bir etkinliği olarak Diyarbakır Stadyumu'nda gençlerimiz ile birlikte olacak ve o gün kendisi de şöhretlerle stadyumda futbol maçına katılacak. Diyarbakır'da son günlerde birbiri ardına çok güzel etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunları daha çok arttıracağız. Özellikle yerel yönetimlerde tüm kaynakları görevlendirildikleri andan itibaren halkımızın ve kentimizin her düzeyde kalkınması gelişmesi kentin bir bütün olarak güven ve huzur ortamında taşınması noktasında çok önemli gayretler sunan arkadaşlarımızın çabalarıyla bugün hem Diyarbakır hem de bölge çok güzel ve özel bir kimliğe zenginliğe sahip oldu, festivalimiz bunu taçlandıracak” dedi.

Cumhurbaşkanı efsane futbolcularla maç yapacak

Daha sonra konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, İstanbul'dan başladıkları festival serisinin Diyarbakır ayağında olduklarını söyledi. Büyükgümüş, şöyle devam etti:

“Ben genç kardeşlerime çok teşekkür ediyorum, bugün buraya heyecanlarını ve güzel bakışlarını getirdikleri için. İnşallah 3 gün boyunca çok güzel sanatsal ve sportif etkinliklerde birlikte olacağız. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımı ile Diyarbakır Stadı'nda Cumhurbaşkanıyla efsane futbolcularla ünlülerle spor sanat iş adamı tüm büyüklerimizle bir araya geleceğiz ve gösteri maçı organize edeceğiz. Gençler cumartesi günü burada mıyız, hepimiz Diyarbakır Stadı'ndayız, coşkumuzla heyecanımızla orada mıyız? Bu sözü verdiyseniz çok güzel geçecek.”

Konuşmaların ardından katılımcılar açılan stantları gezdi. Masa tenisi oynayan çocukları gören Vali Güzeloğlu, ceket ve kravatını çıkararak çocuklar, Ahmet Büyükgümüş ve Cumali Atilla ile oyun oynadı.

Festival 21 ekime kadar devam edecek.