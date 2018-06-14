Diyarbakır’da gıda terörüne darbe

Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştıran Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol ekipleri başta şeker, tatlı ve unlu mamul üretimi yapan imalathaneler olmak üzere bin 57 iş yerini denetledi. Gıdaların üretim ve tüketiminde her aşamada gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdüren ekipler artan gıda tüketimini fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapanlara fırsat vermedi. İftar saatlerine yakın özellikle lokanta ve restoran gibi toplu tüketim yerleri başta olmak üzere bütün pastacılık ürünleri, şekerleme satış yerleri ve tatlı üretimi yapan iş yerlerinin denetimi yapılırken “Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda sağlıksız koşullarda üretilip satıldığı tespit edilen yaklaşık 1,5 ton bozuk gıda yakılarak imha edildi. Konu ile ilgili iş yerlerine de cezai müeyyide uygulandı.

“Gıda denetimleri 7 gün 24 saat devam ediyor”

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, gıda denetimlerinin 7 gün 24 saat devam ettiğini belirterek, “Özellikle dini bayramlar ve yılbaşında bu denetimleri arttırıyoruz. Ramazan ayı nedeniyle de denetimlerimize büyük bir hız verdik. Bu aşamada özellikle, şeker, tatlı imalathaneleri, un ve unlu mamul üreten ve satan yerlerin denetimlerine büyük bir ağırlık verdik. Saha çalışmalarını yaparken çok ciddi olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Sadece Ramazan ayı içerisinde yapılan denetimlerde yaklaşık 400 civarında işyerinin denetimi yapıldı. Bu denetimlerde maalesef 1,5 tona yakın muhtelif bozuk gıda tespiti yapıldı ve bu gıdaların tarafımızdan imhası gerçekleştirildi. Sağlıksız gıda satan bu işyerleri ile ilgili çeşitli cezai müeyyideler uygulanırken bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi adına ciddi bir bilgilendirme de yapılıyor. Biz bu olaya sadece ceza olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda eğitim olması gerektiğini ve esnafımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini kendilerine iletiyoruz” dedi.

“Vatandaşlar dikkat etmeli”

Vatandaşların gıda ürünleri alırken dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza özellikle süt ve süt ürünlerini açıktan almaması, alınan gıda maddelerinin son kullanım tarihlerine bakması ve gıdaların muhafaza şekline özellikle dikkat etmesi hususunda uyarılarımız oluyor. Saha çalışmaları yaparken aynı zamanda bazı materyaller de kullanıyoruz. Sadece gözle yaptığımız muayeneler yeterli olmuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 2017 yılı içerisinde gıda çantaları aldık. Bunların içerisinde yağ ve sıvı ile PH ölçümlerini yapacak cihazlarımız var ve bu cihazlarla gerekli ölçümleri yapıyoruz. İşin içerisine bu ölçümleri koyduğunuzda vatandaşın güveni daha da artıyor. Belediye hizmetleri komplike bir hizmettir. Bu konuda ciddi yetkilere sahip olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile ortak çalışmalarımız var. Vatandaşlarımız şüphelendikleri durumlarda belediyemizin internet sitesinde bulunan telefon numaralarından bize ulaşabilirler ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün ‘ALO 174’ gıda hattını arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Çünkü biz ortak çalışma yürütüyoruz. Gıda konusu çok hassas bir konudur. Her iki kurumun da ciddi hassasiyetleri var. Vatandaşlarımız da tespit ettikleri bütün olumsuzlukları bildirdiklerinde biz gerekli müdahaleyi yapıyoruz.”