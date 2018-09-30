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Diyarbakır'da Gökhan Türkmen rüzgarı

Diyarbakır konserinde yoğun ilgiyle karşılanan Gökhan Türkmen, konser boyunca hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı.


Gökhan Türkmen'in Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Kongre Merkezinde verdiği konser ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatarak, Diyarbakırlıların gönlünü fethetti. Diyarbakır'da bu kadar kalabalığı görünce bir dahaki gelişinde akustik konser yapacağını dile getiren Gökhan Türkmen, “Diyarbakır'a üçüncü gelişim, ilk geldiğim nazaran çok gelişmiş, İç Kaleyi tarihi yerleri gezmiştim. Gayet güzel bir şehir, öğrencilere başarılar diliyorum, yeni eğitim ve öğretim yılında muvaffak olurlar. Çok kalabalık bir salon, eğlenceli bir konser oldu. Diyarbakır'da bu kalabalığı görünce akustik veya halk konseri yapmak istiyoruz. İnşallah bir daha ki gelişimizde bu dileklerimizi yapmaya geleceğiz” dedi.

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