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11 Mayıs 2018 23:19

Diyarbakır’da gökyüzü dilek balonlarıyla aydınlandı

Diyarbakır’da düzenlenen ‘Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek balonlarıyla aydınlandı.

Diyarbakır’da gökyüzü dilek balonlarıyla aydınlandı

11 Mayıs 2018 23:19


“Bir Dileğim Var” adlı 1. Dilek Feneri Festivali bu yıl Diyarbakır’da kutlandı. Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü ve Dicle Üniversitesi Genç Yaklaşım Kulübü tarafından düzenlenen festivalle Kırklar Dağı’nın üzerine inşa edilen yapıların yıkılması kutlandı.


Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı konuşmada, “2010 yılında yapımına başlanan bu ucube yapıların yıkılması hepimizi mutlu etmiştir. Kentimize yapılan bu vefasızlığın ortadan kaldırılması tarihi ve kutsal bir yer olan Kırklar Dağını da mutlu etmiştir diye düşünüyoruz. Bizler de ‘Bir Dileğim Var’ adlı 1. dilek feneri festivalini bu amaçla burada düzenliyoruz. Gençlerimiz Kırklar Dağı’nın eski ve doğal düzlüğüne kavuşmasını dilediler ve bu hayalleri bugün gerçek oldu” dedi.


Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü üyesi Nergis Çalman ise, “Dilek feneri festivalinin 1.’sini başlatmak için toplandık tüm halkımızı da bekledik ilk fenerlerin ateşlerini bizler yaktık devamını halkın getirmesini diliyoruz” diye konuştu.


Öte yandan bir genç festival sonunda dilek balonları altında kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu.




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