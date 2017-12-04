Diyarbakır’da gün batımı büyüledi

Gün batımı sırasında güneşin yansıttığı kızıl renkler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Diyarbakır Valiliği önündeki Anıt Park yanında bulunan caddeye güneşin batarken yansıttığı kızıllık, seyrine doyumsuz anlar yaşattı. Kızıl renklerin gökyüzünü kapladığı anlarda yanan cadde lambaları da renk cümbüşü oluşmasına destek sundu. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması görenleri adeta büyüledi. Güneşin dağların arkasından batmasının yansıdığı caddelerde oluşan kartpostallık görüntüler görenleri adeta büyüledi.