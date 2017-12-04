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04 Aralık 2017 11:06

Diyarbakır’da gün batımı büyüledi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde gün batarken güneşin ortaya çıkardığı kızıl renkler, o anı görenlere unutulmaz bir manzara keyfi sundu.

Diyarbakır’da gün batımı büyüledi

04 Aralık 2017 11:06

Gün batımı sırasında güneşin yansıttığı kızıl renkler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.


Diyarbakır Valiliği önündeki Anıt Park yanında bulunan caddeye güneşin batarken yansıttığı kızıllık, seyrine doyumsuz anlar yaşattı. Kızıl renklerin gökyüzünü kapladığı anlarda yanan cadde lambaları da renk cümbüşü oluşmasına destek sundu. Gün batımı sırasında güneşin renk cümbüşü oluşturması görenleri adeta büyüledi. Güneşin dağların arkasından batmasının yansıdığı caddelerde oluşan kartpostallık görüntüler görenleri adeta büyüledi.




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