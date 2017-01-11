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11 Ocak 2017 16:35

Diyarbakır’da güneşi gören parka koştu

Diyarbakır’da güneşi gören parka koştu

11 Ocak 2017 16:35

Başta batı illeri olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının aksine güneşli havanın yaşandığı Diyarbakır’da vatandaşlar parklara akın etti. Parklarda çocuklar arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken, ebeveynleri ise komşularıyla birlikte çocuklarını izleyerek, güneşli havanın tadını çıkardı.
Soğuk hava ve kar yağışı yaklaşık 10 gündür başta batı olmak üzere tüm yurdu etkisi altına alırken, Güneydoğu illerinde tam tersi yaşanıyor. Termometrelerin 9 derece gösterdiği Diyarbakır’da, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara koştu. Çocuklarıyla birlikte parklara gelen vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı. Banklarda oturarak, kaydırak ve salıncaklarda eğlenen çocuklarını izleyen vatandaşlar, çekirdek çitlemeyi de ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar ise güneşli havanın keyfini spor yaparak sürdü.
Arkadaşlarıyla birlikte amatör klip çekmek için merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Parka gelen Dicle Üniversitesi öğrencisi Volkan Gündüz, “Her yerde kar yağışı yoğun ve şiddetli yaşanırken, Diyarbakır’da böylesine bir güllük gülistanlık hava bizi memnun ve mutlu ediyor” dedi.
Okuldan çıkıp, arkadaşlarıyla birlikte parka gelen 8. sınıf öğrencisi Mesut Çevik, “Diyarbakır çok sıcak. Her yerde kar var, burada güneş. Oyun oynamak için parka geldik. Gördüğünüz gibi herkes burada” diye konuştu.
Parkta spor yapan Hacı Duran ise, havanın tadını çıkardıklarını anlattı.



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