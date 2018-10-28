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Diyarbakır'da güneşi gören parka koştu

Diyarbakır’da hafta içi etkili olan sağanak yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Diyarbakır'da hafta içi etkili olan sağanak yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.


Diyarbakır'da hafta içi etkili olan sağanak yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı. Güneşli havanın keyfini çıkaran vatandaşlar Sur ilçesindeki tarihi mekanları dolaştı. Tarihi Hasanpaşa Hanı'na gelen vatandaşlar hem dinlendi ve hem de alışveriş yaptı. Bazı vatandaşlar da parklara giderek çocuklarıyla beraber vakit geçirdi. Salıncak ve kaydıraklarda eğlenen çocuklarını izleyen vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

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