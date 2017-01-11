Diyarbakır’da güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı.

8. Ana Jet Üs Komutanlığında, Vali Hüseyin Aksoy’un başkanlığında yapılan toplantıya, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Musa Çitil, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan katıldı.

Toplantıda bir hafta boyunca Diyarbakır’da meydana gelen gelişmeler masaya yatırıldı ve alınacak tedbirler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.