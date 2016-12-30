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30 Aralık 2016 15:46

Diyarbakır’da Halep için yardım kermesi düzenlendi

Diyarbakır’da Halep için yardım kermesi düzenlendi

30 Aralık 2016 15:46

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanlığınca, tüm geliri Halep’e gönderilmek üzere kermes düzenlendi.
Sur ilçesinde bulanan tarihi Ulucami önünde açılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cuma namazı çıkışı evde hazırlanan yiyeceklerin satıldığı kermesin tüm gelirinin Halep’e gönderileceği kaydedildi. "Ak gençlik Halep’e uzanıyor" sloganı ile açılan kermes ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, AK Parti teşkilatı olarak, Halep’teki mazlumlar için bir kampanya sürdürdüklerini söyledi. Aktar, “Geçen hafta biliyorsunuz, burada Halep için yardım kampanyasını düzenlediğimiz basın açıklaması ile başlatmıştık. Bu şu an kermes olarak devam ediyor. Halkımızın, teşkilattan arkadaşlarımızın bütün duyarlı insanların gönderdiği yardımları, Halep halkına, Suriye halkına biz eriştiriyoruz. Mazlum, Müslüman Suriye halkına, özellikle Halep’ten çıkmış, Suriye hududuna yakın bir yere gelen mültecilere yardım için buradayız” dedi.
AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Necat Şeker ise, “Son 6 yıldır, insanı insanlığından utandıran, zulümlere sahne olan Suriye’de vahşet durmak bilmiyor. Sivil halkın hedef alındığı saldırılarda binlerce insan hayatını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Hayatta kalanlar ise bombalar, silahlar ve açlık tehdidi altında ölüm kalım savaşı veriyor. Merkezin batısı rejim, doğusu muhalifler kontrolündedir. Rejim kuşatmasında, yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu Halep’te halk son 4 ayı aşkın süredir temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Hükümetimizin de desteği ile tüm siviller tahliye edildi. AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları olarak, un erzak, battaniye gibi eşyalar olan yardım tırlarını Halep’e ulaştırdık. Çalışmalarımızın bitmediğini belirtiriz. Bu konu da Halep halkının ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenledik” diye konuştu.
Geliri Halep’e gönderilecek olan kermesteki ürünler kısa sürede tükendi.



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