Diyarbakır'da Hande Yener izdihamı

Forum Diyarbakır Alışveriş Merkezinin 3'ncü yılına özel düzenlediği 3 araç kampanyası Hande Yener'in düzenlediği konserle sahiplerini buldu.

Düzenlediği imza günü ve konserlerle yoğun ilgi gören sanatçıları Diyarbakırlılarla buluşturan Forum Diyarbakır AVM, 3'ncü yılına özel olarak düzenlediği kampanyada 3 otomobil çekilişini Hande Yener konseriyle gerçekleştirdi. Çekilişin ardından özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde eski ve yeni şarkılarını seslendiren Hande Yener izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Konserde zaman zaman izdiham yaşanırken yüzlerce hayranının telefonlarına sarılarak Yener'in fotoğrafını çekmeleri renkli görüntülere sahne oldu.

“Hedefimiz bölge dinamiklerini gözeten yönetim anlayışı”

Forum Diyarbakır AVM Genel Müdürü Erdinç Bulut, düzenledikleri kampanyanın hediyesini 3'ncü yıla özel olarak 3 otomobil olarak belirlediklerini ifade ederek, “Her geçen gün misafirlerimizin de teveccühüyle büyüyen alışveriş merkezimizle ilgili olarak bu kampanya da bize gösterdi ki gerçekten doğru yoldayız. Yeni, farkındalık oluşturacak etkinlik ve kampanyalar yapma konusunda da bu durum bizi cesaretlendiriyor. Her türlü zor şartlara rağmen 2018 yılını da başarı ile tamamlayacağımıza inanıyoruz. En büyük hedeflerimizden bir tanesi de bu güzide şehrimizin ve bölgemizin dinamiklerini gözeten bir yönetim anlayışına sahibi olmaktır” dedi.